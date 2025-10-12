Yeni Şafak
Beş ruhsatsız tabanca yakalatan şüpheli tutuklandı

09:4312/10/2025, Pazar
IHA
Ruhsatsız silahlar.
Adana’da polisin yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri elinde poşet olan bir şahıstan şüphelenip durdurdu. İsminin Faruk İ. (33) olduğu öğrenilen şahsın elindeki poşet alınarak arama yapıldı. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezinde alınan ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

#Adana
#Silah
#ruhsatsız
