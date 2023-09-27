Beştepe'de kritik kabul: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda kongre takviminin ele alındığını belirten Bahçeli, "Dördüncü olağan kurultayımızı 17 Mart'ta yapacağız" dedi. Yerel seçimlere heyecanla hazırlandıklarını belirten Bahçeli, "Cumhuriyetin yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak amacıyla başlattığı antiterör operasyonu ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Her provokasyonun ağır sonuçları olacaktır. Soydaşlarımız yalnız değildir" diye konuştu.