Beştepe'de kritik kabul: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başladı.
İki liderin yeni anayasa hazırlıkları ve yerel seçimlerde işbirliği modelini ele alması bekleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda kongre takviminin ele alındığını belirten Bahçeli, "Dördüncü olağan kurultayımızı 17 Mart'ta yapacağız" dedi. Yerel seçimlere heyecanla hazırlandıklarını belirten Bahçeli, "Cumhuriyetin yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak amacıyla başlattığı antiterör operasyonu ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Her provokasyonun ağır sonuçları olacaktır. Soydaşlarımız yalnız değildir" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli "Avrupa Birliğinin müzakere defteri, açılmamak üzere mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatılmasıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmeli." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak amacıyla başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili konuştu. "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır" diyen Bahçeli, "Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Her provokasyonun ağır sonuçları olacaktır. Soydaşlarımız yalnız değildir" ifadelerini kullandı.