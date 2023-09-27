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Beştepe'de kritik kabul: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te Külliye'de kabul etti.

Seren Som
13:43 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başladı.

İki liderin yeni anayasa hazırlıkları ve yerel seçimlerde işbirliği modelini ele alması bekleniyor.


MHP lideri Devlet Bahçeli duyurdu: Kurultay 17 Mart'ta yapılacak
MHP lideri Devlet Bahçeli duyurdu: Kurultay 17 Mart'ta yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda kongre takviminin ele alındığını belirten Bahçeli, "Dördüncü olağan kurultayımızı 17 Mart'ta yapacağız" dedi. Yerel seçimlere heyecanla hazırlandıklarını belirten Bahçeli, "Cumhuriyetin yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak amacıyla başlattığı antiterör operasyonu ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Her provokasyonun ağır sonuçları olacaktır. Soydaşlarımız yalnız değildir" diye konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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