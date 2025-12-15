Beştepe’de kritik zirve: Kabine Suriye’den asgari ücrete yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de bir araya geliyor. Toplantının sıcak gündem başlıklarını, terör örgütü SDG'nin Suriye'deki entegrasyon süreci ,"Terörsüz Türkiye" ve milyonların beklediği 2026 asgari ücret zammı oluşturuyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında, iç ve dış gelişmelerin yanı sıra ekonominin yol haritası kapsamlı şekilde ele alınacak. Masadaki en kritik dosyalardan biri, toplantının önemli gündem maddelerinden birini, terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören ve uygulamaya girmesi için yıl sonuna kadar süre tanınan 10 Mart mutabakatı oluşturacak.
Toplantının öncelikli güvenlik başlığı, terör örgütü
SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon süreci
ni içeren ve yıl sonuna kadar mühlet tanınan 10 Mart mutabakatı. Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Şam’a gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretler kabinede detaylandırılacak.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun 6 Aralık’ta, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in ise 11 Aralık’ta Şam’a düzenlediği resmi ziyaretlere dair raporları kabine üyelerine sunması bekleniyor.
"Terörsüz Türkiye" süreci ve istihbarat raporları
Hükümetin
vizyonu çerçevesinde yürütülen çalışmalar da toplantının ana gündem maddeleri arasında. Meclis bünyesinde kurulan komisyona AK Parti tarafından sunulması planlanan rapor öncesinde, sahadan gelen son istihbarat bilgileri değerlendirilecek. Özellikle silah bırakma sürecine dair veriler ve siyasi yol haritası mercek altına alınacak.
Ekonomide gözler asgari ücret zammında
Toplantının ekonomi gündemini, enflasyonla mücadele tedbirleri oluştururken ana odak noktası
görüşmeleri olacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen zam süreciyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, işçi ve işveren temsilcileriyle yaptığı ilk komisyon toplantısının çıktıları değerlendirilecek. Nihai oranın 31 Aralık tarihine kadar netleşmesi hedefleniyor.
Yasa dışı bahisle mücadele
Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli başlık ise sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele. Hazırlanan eylem planı çerçevesinde
cezaların caydırıcılığının artırılması
ve bu suçlarla mücadelede atılacak ilave yasal adımlar görüşülecek.
Dış politika başlığında ise
ve Gazze’deki insani kriz öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkmenistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kabineyle paylaşması öngörülüyor. Karadeniz’de seyir güvenliği ve devam eden diplomatik barış çabaları da masadaki konular arasında yer alacak.
