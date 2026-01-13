Beta Enerji ve Toprak Razgatlıoğlu arasında 'GüçBirliği' anlaşması

Türkiye’nin lider enerji markalarından Beta Enerji, dünya motosiklet sporlarında Türkiye’yi zirveye taşıyan Toprak Razgatlıoğlu’na destek veren ilk Türk markası olmayı sürdürüyor. Beta Enerji, Razgatlıoğlu ile sponsorluk iş birliğini, “#GüçBirliği” sloganı ile düzenlediği imza töreniyle ikinci kez yenileyerek Türk sporuna verdiği desteği kalıcı hale getirdi.
Türkiye’nin önde gelen enerji ekipmanları üreticilerinden Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. 2025 yılını Dünya Superbike Şampiyonluğu ile taçlandıran ve 2026 yılında MotoGP’de yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu ile sponsorluk iş birliğini ikinci kez yenilediğini duyurdu. Beta Enerji, Razgatlıoğlu’nun kariyerinde kendisine destek veren ilk Türk sponsoru olarak motosiklet sporlarında bugüne kadar üstlenilmemiş bir sorumluluğu üstlenirken, bu iş birliğiyle Türk sporunun uluslararası görünürlüğüne katkı sunmaya devam ediyor.İmza töreni, Adana’da hayata geçirilen ve Avrupa’nın tek çatı altında en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olarak tasarlanan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Törene Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, KNN54 Riders’ın kurucusu Kenan Sofuoğlu ve Beta Enerji çalışanları katıldı.
Beta Enerji, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü’ne isim sponsoru olarak topluma dokunan marka yaklaşımını güçlendirdi. Bu yönüyle marka, spor sponsorluğunu bir iletişim aracı olmanın ötesine taşıyarak uzun vadeli, sürdürülebilir bir toplumsal katkı alanı olarak konumluyor.Törenin gerçekleştirildiği Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü, şirketin üretim gücüyle birlikte vizyonunu da yansıtıyor. Adana’da 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve 2025 yılı itibarıyle ilk fazı devreye alınan kampüste güç transformatörlerinden yüksek gerilim anahtarlama sistemlerine kadar uçtan uca üretim yapılırken, 2026 yılı sonunda tam kapasite üretime geçerek Avrupa’nın en büyük enerji ekipmanları tesislerinden biri olması hedefleniyor. Endüstri 4.0 altyapısı, otomasyon, yapay zekâ destekli izleme sistemleri ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla tasarlanan kampüs, Beta Enerji’nin küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor.