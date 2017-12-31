Beton pompasının basıncı duvar yıktı

Pompanın basıncına dayanamayan bitişikteki binanın duvarı yıkıldı. Beton, buradaki evin salonuna doldu. O anda evde bulunan aAli Şevket G. (46) ile altı aylık bebeği E. G., betonun altında kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince betonun altından çıkarılan baba ile bebek, Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ölümden dönen Ali Şevket G., “Evde oturduğumuz sırada önce ses gelen duvar çataldı. Ardından duvar üzerimize yıkıldı. Altında kaldık” dedi. Baba, tedavinin ardından taburcu edilirken, bebeği ise göz hastanesine sevk edildi.
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