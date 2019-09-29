Betonunda deniz kabukları bulundu: Avcılar'daki 3 bloktan oluşan 30 daireli bina mühürlendi

İstanbul'da Avcılar Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan masaya yapılan başvurular üzerine oluşturulan 18 ekipten biri Merkez Mahallesi'ndeki 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı'nda inceleme yaptı.
Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan ve imar müdürlüğü görevlileri mühendislerle birlikte yaptıkları inceleme sonunda 1999 depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme çalışması yapılan Öncel Apartmanı'nın birbirine bitişik, yanında çocuk parkı bulunan 8, 10 ve 12 daireli 3 bloktan oluşan binanın bodrumundaki kolon ve kirişlerdeki demirlerde korozyon ve çürüme bulunduğu belirlendi.
- A, B, ve C bloklarında oturan toplam 30 daireye akşam saatlerine kadar evlerini tahliye etmeleri istendi.
Binadaki iki dairede oturan öğrenciler eşyalarını bavullara doldururken yanlarında taşıdıkları çadırı sahilde uygun bir yere kurarak burada barınmaya çalışacaklarını söyledi. Binadaki diğer aileler ise geçici olarak yakınlarının evlerinde kalacaklarını, yapılacak teknik testlerden sonra bina ile ilgili sonuca nereye gideceklerine karar vereceklerini söyledi.
Zabıta ekipleri gece 15 işyerlerinin kapısına şerit çekerek buraları da kullanıma geçici olarak kapattı.
Bakanlık görevlileri inceleme yaptı
Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatı ile 34 ayrı ilden görevlendirilen uzmanlar İstanbul'un tüm ilçelerinde riskli veya hasarlı görüldüğü için mühürlenen veya mühürü daha sonra sökülen yapılarda incelemelerini sürdürüyor.
Dün gece mühürlendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri tahliye edilen ve dün gece tümüyle mühürlenen 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı'nın bodrum katında inceleme yaptı.
Görevliler binanın durumunu soran bina sakinlerine, "Mevcut haliyle bu yapı can güvenliğini tehdit ediyor. Mutlaka performans testi yapılması gerek. Buradan çıkacak sonuca göre gerekli yerlere güçlendirilme yapılması veya yıkılması gerekecek" diye bilgi verdi.