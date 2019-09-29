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İSTANBUL

Betonunda deniz kabukları bulundu: Avcılar'daki 3 bloktan oluşan 30 daireli bina mühürlendi

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Avcılar'da 30 daire ve aralarında dershane ve sürücü kursunun da bulunduğu 15 iş yerinin bulunduğu 3 bloktan oluşan bina dün mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri tahliye edilen ve dün gece tümüyle mühürlenen 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı'nın bodrum katında inceleme yaptı. Binanın bodrum katındaki kolonlarda önemli miktarda korozyon tespit edilirken, burada kullanılan betonda deniz kabukları da görüldü.

Haber Merkezi DHA
9 katlı binanın tahliye edilmesine karar verildi.
9 katlı binanın tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul'da Avcılar Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan masaya yapılan başvurular üzerine oluşturulan 18 ekipten biri Merkez Mahallesi'ndeki 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı'nda inceleme yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan ve imar müdürlüğü görevlileri mühendislerle birlikte yaptıkları inceleme sonunda 1999 depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme çalışması yapılan Öncel Apartmanı'nın birbirine bitişik, yanında çocuk parkı bulunan 8, 10 ve 12 daireli 3 bloktan oluşan binanın bodrumundaki kolon ve kirişlerdeki demirlerde korozyon ve çürüme bulunduğu belirlendi.

Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri bunun üzerine aralarında dershanenin de yer aldığı çok sayıda işyeri bulunan bodrum ile birlikte 9 katlı binanın tahliye edilmesine karar verdi.
  • A, B, ve C bloklarında oturan toplam 30 daireye akşam saatlerine kadar evlerini tahliye etmeleri istendi.

Binadaki iki dairede oturan öğrenciler eşyalarını bavullara doldururken yanlarında taşıdıkları çadırı sahilde uygun bir yere kurarak burada barınmaya çalışacaklarını söyledi. Binadaki diğer aileler ise geçici olarak yakınlarının evlerinde kalacaklarını, yapılacak teknik testlerden sonra bina ile ilgili sonuca nereye gideceklerine karar vereceklerini söyledi.

Aralarında dershanenin de bulunduğu işyeri sahiplerine gece geç saatlere kadar işyerlerinde faaliyet gösterme izni verildi.

Zabıta ekipleri gece 15 işyerlerinin kapısına şerit çekerek buraları da kullanıma geçici olarak kapattı.

Bakanlık görevlileri inceleme yaptı

Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatı ile 34 ayrı ilden görevlendirilen uzmanlar İstanbul'un tüm ilçelerinde riskli veya hasarlı görüldüğü için mühürlenen veya mühürü daha sonra sökülen yapılarda incelemelerini sürdürüyor.

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Adapazarı'dan görevlendirilen, Silivri'den sonra Avcılar'a gelen ekipler bina sakinlerinin başvurusu üzerine riskli görülerek mühürlenen veya mühürlendikten sonra yeniden oturulmasına izin verilen yapılanda inceleme başlattı.

Dün gece mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri tahliye edilen ve dün gece tümüyle mühürlenen 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı'nın bodrum katında inceleme yaptı.

Binanın bodrum katındaki kolonlarda önemli miktarda korozyon tespit edilirken, burada kullanılan betonda deniz kabukları da görüldü. Ayrıca bazı kolonların içinin de erime sonucu boşaldığı ifade edildi.

Görevliler binanın durumunu soran bina sakinlerine, "Mevcut haliyle bu yapı can güvenliğini tehdit ediyor. Mutlaka performans testi yapılması gerek. Buradan çıkacak sonuca göre gerekli yerlere güçlendirilme yapılması veya yıkılması gerekecek" diye bilgi verdi.

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