Beyin cerrahını kafasından bıçakladı: İfadesiyle tüm Türkiye'yi şoke etti 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu.