17 doktor FETÖ’den gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 17 aktif doktor gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) yönelik etüt hizmeti veren yurtlarla ilgili çalışma başlattı. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

DOKTORLAR AYNI OKULDAN MEZUN

Operasyonun 2020 yılında Edirne’de yakalanan C.İ.S isimli FETÖ’den ihraç uzman doktorun ifadeleri doğrultusunda başladığı belirtildi. 2015’te uzman olan doktor olan C.İ.S’in arkadaşları hakkında detaylı ifade verdi. Polis ekipleri, HTS kayıtları, telefon ve banka bilgileri üzerinde yaptığı titiz çalışmadan sonra operasyon için düğmeye bastı. Gözaltına alının 17 doktorun, 2015 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan arasındaki Erdem Ö, Enes G, Mustafa K, Edip B.K, Emir K, Mustafa Y, Mesut B, Arif A, Abdullah A.A, Abdullah S, Emre B, Ahmet Y, Gökhan K, Ahmet K. ve Eren A’nın kamu ve özel sağlık kurumlarında aktif olarak çalıştığı belirlendi.

TUS SORULARI ÇALINMIŞ OLABİLİR

Şüpheliler hakkında dünyanın en zor sınavlardan biri kabul edilen TUS sorularını çalarak sınavı kazanıp kazanmadıkları inceleniyor. Öte yandan sorguya alınan bazı doktorların, örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün haberleşme sistemi olan ankesörlü telefonla görüşmeler yaptığı tespit edildi. Bir başka tespit ise uzman doktorların örgütün finans ayağı Bank Asya’da yüklü miktarda para yatırdıkları belirtildi.

ÖRGÜT BAĞI DEŞİFRE EDİLDİ

17 doktorun bağlı bulunduğu kişinin 2017’de firar eden Bahtiyar Boz olduğu deşifre oldu. Boz’un İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul ile birlikte yakalandığı ve hakkında işlem uygulanmıştı.







