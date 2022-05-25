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İSTANBUL

Beykoz Belediyesi’nin hedefi 1 milyon fide

Beykoz’da kent tarımı ile çiftçinin yüzünü güldüren yatırımlara imza atan Beykoz Belediyesi, 2022 yılında hedeflenen 1 milyon yerli ve milli fide dağıtımına başladı. İlk etapta çiftçiye her çeşit sebzeden oluşan 50 bin fide dağıtımı gerçekleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykoz Belediyesi’nin hedefi 1 milyon fide
Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetköy Tohum ve Fide Üretim Serasını hizmete açtı.

Beykoz Belediyesi, çiftçilerden gelen talep doğrultusunda mevcut alan ve seranın üretim kapasitesi arttırmak amacıyla Cumhuriyetköy Tohum ve Fide Üretim Serasını hizmete açtı. 16 bin 40 metrekarelik bir alanda açık ve kapalı üretim alanları oluşturan Beykoz Belediyesi, “Tohum ve Fide Üretim Serası”ında üretilen ilk fidelerin hedeflenen 1 milyon yerli ve milli fide dağıtımına başlandı. İlk etapta Cumhuriyet köyünde fide dağıtımına başlayan Beykoz Belediyesi, her çeşit sebzeden oluşan 50 bin fide dağıtımını ilk etapta gerçekleştirdi. Öte yandan fidelerin hazırlandığı Tohum ve Fide Üretim Serası dron ile görüntülendi.

“YILDA EN AZ 1 MİLYON FİDE ÜRETMEYİ PLANLADIK”

  • Konu hakkında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “3 yıl öncesinde biz aday olduğu-muzda, Beykoz’la ilgili çalışmalar yaparken, Beykoz’un mahallelerinin köylerini dolaşırken, Beykoz’un potansiyelini aslında tespit etmiştik. Ve Beykozlu hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz, bize yetki verdiler. Beykoz Belediye Başkanı olarak seçtiler. Hemen arkasından yaptığımız ilk işlerden bir tanesi Beykoz Belediyemizde belediye tarım müdürlüğünü kurmak oldu. Tarım müdürlüğünü kurduk. Arkasından çalıştaylar yaptık ve bir yol haritasını ortaya çıkardık. İstanbul’da Beykoz’u kent tarımının merkezi yapma düşüncesiyle birçok hazırlıklar yaptık. Tabii ki burada tarımı desteklemek bakımından yapmış olduğumuz birçok proje var. Onlardan bir tanesi de tohum ve fide üretim merkezi, fide üretim merkezimizin açılışını bugün yapıyoruz. Yılda en az 1 milyon fide üretmeyi planladık. Ve o fidelerin tamamını ücretsiz olarak Beykozlu hemşehrilerimize vereceğiz, dağıtacağız. Bugün ilkini başlatmış oluyoruz” dedi.

“BELEDİYENİN FİDE KONUSUNDA CİDDİ DESTEKLERİ OLDU”

Çiftçilerden Nezih Aşçı, “Beykoz Belediyesinin dağıttığı fidelere baktığımızda incelediğimizde bunların da yerli tohumdan olduğunu gördük. Bir kısmını da belediyenin dağıttığından ekeceğiz. Zaten belediye fide konusunda ciddi destekleri oldu. Beykoz Belediyesi zaten sürekli yanımızda, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘BEREKETLİ OLACAĞINA İNANIYORUM’

Çiftçilerden Gülhan Nas ise “Her şey için Murat Başkan’a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Çalışanların hepsine teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, hayırlı, bereketli olsun inşallah. Sebzeleri karışık aldık. Çok güzel şeyler bekliyoruz. Çok güzel olacak. Bereketli olacağına inanıyorum. Salatalık, biber, bütün çeşitlerden yapmışlar. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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