Beykoz'da 6 ton çilek yüklü TIR alev alev yandı

Beykoz'daki yangın, saat 00.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Bozhane mevki, Edirne istikametinde seyir halindeki TIR'da çıktı. Aracın lastiklerinden yükselen alevleri fark eden şoför, TIR'ı emniyet şeridine çekti. Bu sırada, büyüyen alevler TIR'ın kasa kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olduğu düşünülen 6 ton çilek, ahşap olan kasalarının yanması sonucu yola saçıldı. Yangın nedeniyle otoyolda araç yoğunluğu oluşurken, trafik akışı bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan çileklerin toplanmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı. Fren balatalarından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.