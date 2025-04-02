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Beykoz'da 6 ton çilek yüklü TIR alev alev yandı

Beykoz'da 6 ton çilek yüklü TIR alev alev yandı

08:162/04/2025, Çarşamba
DHA
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Yangında tonlarca çilek yola dökülerek ziyan oldu.
Yangında tonlarca çilek yola dökülerek ziyan oldu.

Beykoz'da 6 ton çilek yüklü TIR'da çıkan yangın, aracın kasasına sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler TIR'ı sararken, çilekler yola saçıldı

Beykoz'daki yangın, saat 00.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Bozhane mevki, Edirne istikametinde seyir halindeki TIR'da çıktı. Aracın lastiklerinden yükselen alevleri fark eden şoför, TIR'ı emniyet şeridine çekti. Bu sırada, büyüyen alevler TIR'ın kasa kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.


KASA KASA ÇİLEK YOLA SAÇILDI


Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olduğu düşünülen 6 ton çilek, ahşap olan kasalarının yanması sonucu yola saçıldı. Yangın nedeniyle otoyolda araç yoğunluğu oluşurken, trafik akışı bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan çileklerin toplanmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı. Fren balatalarından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




#beykoz
#yangın
#çilek

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