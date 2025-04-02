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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti 23 kişi yaralandı

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti 23 kişi yaralandı

07:222/04/2025, Çarşamba
DHA
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Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Sivas'daki kaza, saat 05.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde meydana geldi.

Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk belirlemelerine göre 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Sivas
#İmranlı
#otobüs

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