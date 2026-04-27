Beykoz’daki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

10:4727/04/2026, Pazartesi
IHA
Gece boyunca süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından, sabah saatlerinde yangının verdiği zarar da ortaya çıktı.
İstanbul Beykoz’daki orman yangınının bilançosu günün ilk ışıklarıyla netleşti. Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren yoğun müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınan yangında küle dönen ormanlık alan havadan görüntülendi.

Beykoz Kılıçlı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren yoğun müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı. Gece boyunca süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından, sabah saatlerinde yangının verdiği zarar da ortaya çıktı.

Yapılan tespitlere göre, yangında yaklaşık 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ile makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ederken; 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel görev aldı.

Öte yandan, yangının ilk etapta kontrol altına alınmasına rağmen rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiği; ekiplerin gece boyunca aralıksız çalışarak yangını tekrar kontrol altına aldığı öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

KPSS başvurusu ne zaman? 2026 KPSS, lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri