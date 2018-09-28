Gündem Beylikdüzünde facianın eşiğinde dönüldü
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İstanbul Beylikdüzü'nde facianın eşiğinde dönüldü

Beylikdüzü'nde facianın eşiğinde dönüldü

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon köprü üzerinde bariyerlere aşarak korkuluklarda asılı kaldı. Kamyonun aşağıya düşmemesi ise büyük bir faciayı önledi.

Haber Merkezi IHA
Kamyon, köprünün bariyerlerinde asılı kaldı.
Kamyon, köprünün bariyerlerinde asılı kaldı.

Kaza, öğle saatlerinde Beylikdüzü Ambarlı mevkinde yeni yapılan köprü üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametine seyir halinde olan Yüksel Oral yönetimindeki 58 KC 548 plakalı plastik ham madde yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına devrildi. Devrilen kamyon korkuluklarda asılı kaldı, kamyonun korkuluklarda asılı kalması büyük bir faciayı önledi.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken olayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

  • Kaza anını anlatan Oral, "Mal boşaltmaya gidiyordum aşırı rüzgardan dolayı kamyonun hakimiyetini sağlayamadım" dedi.

Kazada kamyonda ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

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