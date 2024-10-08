Beylikdüzü'nde silah üreten ve ticaretini yapanlara operasyon

İstanbul Beylikdüzü'nde silah üreten ve ticareti yapılan adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli Z.A.D. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adreste silah üretilerek ticaretinin yapıldığını belirledi.
Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, içeride bulunan Z.A.D. (23) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan 'silah imalatı' ve 'silah ticareti' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli Z.A.D adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.