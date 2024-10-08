Beylikdüzü'nde silah üreten ve ticaretini yapanlara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün siyasal ve gençlik yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen operasyonda, silahlı terör örgütünün faaliyetlerini sürdüren 5 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere, İstanbul'un dört farklı ilçesinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. 5 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.