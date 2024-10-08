Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beylikdüzü'nde silah üreten ve ticaretini yapanlara operasyon

Beylikdüzü'nde silah üreten ve ticaretini yapanlara operasyon

11:448/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
DHA
Sonraki haber
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

İstanbul Beylikdüzü'nde silah üreten ve ticareti yapılan adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli Z.A.D. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adreste silah üretilerek ticaretinin yapıldığını belirledi.


Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, içeride bulunan Z.A.D. (23) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Adreste yapılan aramalarda, 3 Adet değişik marka ve modellerde ruhsatsız tabanca, 250 adet 45 kalibre fişek, 93 adet değişik renk ve modellerde namlu, 7 adet siyah renkli silah gövdesi, 5 adet değişik renk ve modellerde silah üst sürgü kapağı, 5 adet siyah renkli şarjör, 35 adet silah sürgü yayı, 7 adet değişik renk ve modellerde silah iç mekanizması, 2 adet silah tetik mekanizması, 2 adet icra mili, 1 adet silah yapımında kullanılan törpü, 12 adet değişik boyutlarda matkap ucu, 1 adet siyah renkli çelik yelek ele geçirildi.

Öte yandan 'silah imalatı' ve 'silah ticareti' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli Z.A.D adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İstanbul'da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün siyasal ve gençlik yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen operasyonda, silahlı terör örgütünün faaliyetlerini sürdüren 5 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere, İstanbul'un dört farklı ilçesinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. 5 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.


#silah operasyonu
#İstanbul
#emniyet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURUSU TARİHİ 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?