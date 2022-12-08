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İSTANBUL

Beyoğlu Uydu Kuluçka İş Birliği Protokol Töreni gerçekleşti

Teknopark İstanbul ile Beyoğlu Belediyesi ortaklığında Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin katılımlarıyla Beyoğlu Uydu Kuluçka İş Birliği Protokol Töreni'ni gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlu Uydu Kuluçka İş Birliği Protokol Töreni gerçekleşti
Beyoğlu Uydu Kuluçka İş Birliği Protokol Töreni.

Teknopark İstanbul, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle girişimcilik ekosistemine kazandırılacak olan Beyoğlu Uydu Kuluçka'nın bugün İş Birliği Protokol Töreni gerçekleştirildi.

  • Cube Beyoğlu şehir içi Uydu Kuluçka Merkezi olarak Türkiye'de bir ilk. Proje kapsamında güçlü akademik kurumların desteği, girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla protokol töreni hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Yıldız, "İlklerin şehri Beyoğlumuz'da bir ilki daha gerçekleştirdik. Türkiye'de şehir içi ilk Uydu Kuluçka Merkezi'ni açıyoruz." İfadelerini kullandı.
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