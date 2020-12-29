Beyoğlu'nda dehşet: Boğazından bıçaklayıp kaçtı

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Japonya Başbakanı Suga: Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin, "Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor." ifadesini kullanarak, halka alınan önlemlere uyulması çağrısı yaptı. Virüsün “daha bulaşıcı“ olduğu iddia edilen varyantının ülke dışından gelen yolcularda tespit edildiğini söyleyen Suga, "Kış sezonu sebebiyle koronavirüs birçok ülkede halen şiddetli. Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor. Normal hayatımıza olabildiğinde çabuk dönebilmek için vatandaşlardan iş birliği yapmalarını istiyorum" dedi.