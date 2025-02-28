Beyoğlu'nda dövülen gencin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı: 3 çocuğa 3 yıl 1 ay hapis cezası

'Müvekkilimizin yaşamını yitirdiği bu elim olayda, mahkeme tarafından verilen karar büyük bir hukuki tartışmaya yol açmıştır. Her ne kadar maktülde önceden var olan bir tümör olduğu belirtilse de, yapılan otopsi raporu ölüm nedenini doğrudan yaralamaya bağlı gelişen komplikasyon olarak göstermektedir. Maktülün hayatını kaybettiği bir olayın yalnızca taksirle yaralama kapsamında değerlendirilmesi, ceza hukukunun en temel prensiplerine aykırıdır. Bu kararın hukuki süreç çerçevesinde üst mahkemeler tarafından yeniden değerlendirilmesini talep edeceğiz. Adaletin tecelli etmesi adına hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.'