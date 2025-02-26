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Beyoğlu'nda virajı alamayan otomobil büfeye çarptı: 2 kişi son anda kaçtı

Beyoğlu'nda virajı alamayan otomobil büfeye çarptı: 2 kişi son anda kaçtı

10:2026/02/2025, Çarşamba
DHA
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Beyoğlu'nda virajı alamayan otomobil sürücüsü kaldırımı aşarak büfeye çarptı. Otomobilin üzerlerine doğru geldiğini gören 2 kişi son anda kaçarken, araçta bulunan yolcu yaralandı.

Kaza anı ise büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EKY 791 plakalı otomobil sürücüsü, virajı alamayarak önce kaldırımdaki trafik yön levhasına daha sonra da büfeye çarptı.


Kazada otomobilin ön koltuğunda bulunan yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.




#İstanbul
#Beyoğlu
#Trafik kazası

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