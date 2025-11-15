Beyoğlu'nda metro iskelesi çöktü: Beş işçi kurtarıldı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü. Üç işçi kendi imkanları çıkarken, yaralı iki işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçük altında kalan olmadığı bildirildi. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "iki işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılmıştır. Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır." denildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı.
Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.
Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çökmenin ardından 3 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken, yaralı 2 işçi ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaşanan çökme sonucu mahsur kalan kimsenin olmadığı bilgisine de ulaşıldı.
"Sağlık durumları iyi"
Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Şantiyede beton dökülürken, kalıbın açılması neticesinde iskelenin devrilmesi sonucu 5 arkadaşımız etkilendi. Bu arkadaşlarımızdan 3'ünü yürüyerek merdivenlerden aldık, 2 arkadaşımızı da sedye üstünde aldık ve şu an herhangi bir arkadaşımız olay yerinde kalmadı. 5 arkadaşımızın da sağlık durumu iyi. Sağlık ekiplerimiz de burada. Şu an itibarıyla bir problem kalmadı, çok şükür 5 arkadaşımızın da hayati tehlikesi yok ve bir sağlık problemi yok. Yaralı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sadece iskelenin devrilmesi söz konusu, herhangi toprak kayması ya da çökme yok" şeklinde konuştu.
Valilikten açıklama
Yaşanan olaya ilişkin İstanbul Valiliği de açıklamada bulundu.
Yapılan basın açıklamasında yapılan müdahale sonucu iki işçinin göçük alanından çıkarıldığı, göçükte kalan üç işçinin ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldığı belirtilerek, "Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." denildi.