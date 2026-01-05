Yeni Şafak
Beyşehir’de korkutan ev yangını

22:525/01/2026, Pazartesi
İki katlı evde yangın meydana geldi
İki katlı evde yangın meydana geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı evde yangın çıktı. Evde çıkan yangın korku ve paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi’nde A.Ö.’ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yerleşim alanında korku ve paniğe yol açan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin evin yanında bulunan cami ile bitişiğindeki yapılara sıçramasını önledi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.


Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.



