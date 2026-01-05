Beyşehir’de korkutan ev yangını

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi’nde A.Ö.’ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yerleşim alanında korku ve paniğe yol açan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin evin yanında bulunan cami ile bitişiğindeki yapılara sıçramasını önledi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.