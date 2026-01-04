Karabük’te park halindeki otomobil alev alev yandı

Karşıyaka Mahallesi’nde İsmail Döngelli’ye ait 45 YA 1769 plakalı park halindeki otomobilden alevler yükseldi. Kısa sürede tüm aracı saran yangını gören vatandaşlar durumu Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çevredeki evlere sıçraması önlenirken, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.