Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Bu adam yan gelip yattı İstanbul’u kurtaralım

Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman, Ankara gerçekten ona köstek olmasına rağmen bunu bahane yapmadı. Ne yaptı? Her gün hizmetle uğraştı. Her gün vatandaşının yanında yer aldı. Çöpten, çamurdan, çukurdan, İstanbul’u kurtardı. Şimdi 30 yıl öncesine göre belki 30 kat zengin bir İstanbul, 30 kat zengin bir ülkede yaşıyoruz. Bu kadar borç harç yok, ekonomi bu kadar güçlü, İstanbul’un birçok temel sorunu halledilmiş ama beyefendi hala sözlerini yerine getiremiyor. Birçok bahanenin arkasında saklanıyor. ’Tatil bana yakışıyor. Uyumak bana yakışıyor’ diyor. Ne zaman bir başı sıkışsa, işte Bodrum’dan çıkıyor, bilmem nereden çıkıyor. Böyle İstanbul yönetilmez. İstanbul’a sevdası olan, İstanbul’u seven adam böyle gözü dışarılarda olmaz. Onun için her zaman, İstanbul’a kim belediye başkanı olursa onu biz 94 yılında İstanbul’a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan’la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. ’Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul’la yatıp İstanbul’la kalkıyor musun?’ diye soracağız. Dolayısıyla bu adam bu işi yapmadı. Bu adam yan gelip yattı. Bu adam gözünü Ankara’ya dikti. Bu adam CHP’nin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul’u kurtaralım" diye konuştu.