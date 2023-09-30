Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Bu adam yan gelip yattı İstanbul’u kurtaralım

Bilal Erdoğan - Ekrem İmamoğlu
“Keşke 15 Temmuz meselesinde milletçe hepimiz aynı safta yer alsaydık”
Bilal Erdoğan, "Allah’ın izniyle 5 yıl daha görev verdik. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Ama bu 15 Temmuz meselesi Türkiye’de siyasi tercihlerde maalesef, maalesef diyorum. Keşke 15 Temmuz meselesinde Türkiye’de böyle bir kutuplaşma, onun etrafında olmasaydı. Keşke 15 Temmuz meselesinde milletçe hepimiz aynı safta yer alsaydık. Çünkü bu bizim için bir varoluş meselesiydi. Ama bakın daha yeni Antalya’da olan meseleyi görüyorsunuz. Yani maalesef bir tarafta 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı isteyenler var. Bir tarafta da o darbenin karşısında millet cephesinde yer alanlar var. Ve hala bu cephe olduğu yerde duruyor maalesef. Gönül isterdi ki, hemen 15 Temmuz’un ardında muhalefet durması gerektiği yerde dursun ve Türkiye’de siyasi tablo 15 Temmuz şartlarında oluşmasın. Ama hala 15 Temmuz çizgilerinde bir kamplaşmayı görüyoruz. Onun için nöbette olunması önemli. Onun için teyakkuzda olmak zorundayız. Onun için bu vatanı, bu vatanın düşmanlarıyla işbirliği içinde olanlara bırakmama kararlılığını 15 Temmuz günü akşamı olduğu gibi aynen korumak zorundayız" dedi.
"İstanbul iyi yönetilmedi"
"Tayyip Erdoğan’la kıyaslayacağız"
Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman, Ankara gerçekten ona köstek olmasına rağmen bunu bahane yapmadı. Ne yaptı? Her gün hizmetle uğraştı. Her gün vatandaşının yanında yer aldı. Çöpten, çamurdan, çukurdan, İstanbul’u kurtardı. Şimdi 30 yıl öncesine göre belki 30 kat zengin bir İstanbul, 30 kat zengin bir ülkede yaşıyoruz. Bu kadar borç harç yok, ekonomi bu kadar güçlü, İstanbul’un birçok temel sorunu halledilmiş ama beyefendi hala sözlerini yerine getiremiyor. Birçok bahanenin arkasında saklanıyor. ’Tatil bana yakışıyor. Uyumak bana yakışıyor’ diyor. Ne zaman bir başı sıkışsa, işte Bodrum’dan çıkıyor, bilmem nereden çıkıyor. Böyle İstanbul yönetilmez. İstanbul’a sevdası olan, İstanbul’u seven adam böyle gözü dışarılarda olmaz. Onun için her zaman, İstanbul’a kim belediye başkanı olursa onu biz 94 yılında İstanbul’a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan’la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. ’Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul’la yatıp İstanbul’la kalkıyor musun?’ diye soracağız. Dolayısıyla bu adam bu işi yapmadı. Bu adam yan gelip yattı. Bu adam gözünü Ankara’ya dikti. Bu adam CHP’nin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul’u kurtaralım" diye konuştu.