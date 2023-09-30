Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Bu adam yan gelip yattı İstanbul’u kurtaralım

"Türkiye’de adeta bir hak ile batıl mücadelesini andıran bu kamplaşma, bu şekilde sürdüğü müddetçe nöbetteyiz, nöbette olmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Hakikaten bu 5 yıla da yaklaştık, 4 buçuk yıl. Bu 4 buçuk yıl maalesef İstanbul iyi yönetilmedi. İyi yönetemediklerini biliyorlardı ki, birçok konularda dediler ki ’Ankara bize köstek oluyor. İktidar bize engel olduğu için yapamıyoruz. Yoksa neler yaparız?’ Bunu niye kullandılar? Sözüm ona Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklardı ya, 8-9 kişi birden Beştepe’de görev alacaklardı. Sözüm ona senaryo oydu, argümanları da bu. ’Ankara bize engel olduğu için yapamıyor. Hele iktidarı bize verin o zaman görün’ Şimdi sana millet yine vermedi iktidarı. O zaman şunu deyin, diyebilirseniz. ’Ya iktidar bizde değil, biz sözlerimizi yine yerine getiremeyeceğiz.’ Bunu deyin o zaman. Öyle değil mi? Dolayısıyla eğer Ankara size engel oluyorduysa niye geliyorsunuz bu göreve talip oluyorsunuz?"