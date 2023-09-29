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İstanbul Valiliği duyurdu: Denizi kirleten gemi cezasız kalmadı

Marmara Denizi'ni, pis su tahliye ederek kirleten Liberya bandıralı gemiye, Türkiye Çevre Ajansı tarafından kanunlar gereği 31 milyon 858 bin 359 liralık ceza kesildi.

Muhammed Emre Kömürcü
18:28 . 29/09/2023 الجمعة
DHA
Geminin denizi kirlettiği anlar kayıt altına alındı.

Geminin denizi kirlettiği anlar kayıt altına alındı.

İstanbul Valiliği, 24 Eylül'de Küçükçekmece açıklarında demirleyen Liberya bandıralı geminin, pis su tahliye ederek denizi kirlettiğinin tespit edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ''Olaya müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekipleri gemide yaptığı incelemede, geminin çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini tespit etmiştir.  Gemiye, Türkiye Çevre Ajansı tarafından ilgili kanunlar gereği 31 milyon 858 bin 359 lira para cezası kesilmiştir." denildi.


#Marmara Denizi
#gemi
#çevre kirliliği
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