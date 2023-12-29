İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan TVNET canlı yayınında 1 Ocak 2024 sabahı Galata Köprüsü'nde yapılması planlanan "Şehitlere rahmet Filistin'e destek, teröre lanet" mitingine dair önemli açıklamalarda bulundu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





(Galata Köprüsü'ndeki 1 0cak 2024'te yapılacak eylem)





Sabah 8.30 olarak planladık. Çevre camilerde sabah namazının kılınmasının ardından gerçekleştirilmesi gerektiğine dair bir plan yaptık.





Bir çok insan her gün yüzlerce çocuğun öldürülüşünü görüyor. Koca bir Batı medeniyetinin soykırım karşısında sessiz duruşunu seyrediyor. Özellikle buna güçlü desteğini bir yandan izliyor.





"Batı iktidarlarıyla toplumları arasında bir kopuş yaşanıyor"





Birçok batı ülkesinde yapılan bu tür yürüyüşler güzel mesaj verdi. Şu anda batı iktidarlarıyla toplumları arasında bir kopuş yaşanıyor.





Bu buluşma ne yapabileceğimizin fırsatı. Galata Köprüsü'nde gelecek bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz vakar içerisinde saygın bir şekilde dünyaya şık asalet dolu bir görüntü vermemiz lazım.





Bir kaç konuşma olacak belki basın bildirisi olacak çok uzun bir program da olmayacak.





"Bunları yapanların Allah cezasını versin"





(Şehitleri bahane ederek Gazze protestolarını eleştirenler)





Bu insanlar İsrail'in etki ajanlarıdır. Bunlar bile isteye İsrail'in propagandasına hizmet eden insanlardır. Kendi değerleri ile kavga eden insanlardır. Toplumun böyle birbiri ile kutuplaşması bunları yapanların Allah cezasını versin Allah onları kahretsin. Bu konuya duyarsız kalanlar kendi insanlığını sorgulasın.





Bu insanlar kendisiyle barışık değil toplumla hiç barışık değil kendi milletleriyle kavgalılar. Bu insanların akıbetinin ne olacağını ben bilemiyorum Ama milletimiz neyin ne olduğunu biliyor.





"Filistin şehitlerinin katilleri ile şehitlerimizin katilleri aynı"





Filistin şehitlerinin katilleri ile şehitlerimizin katilleri aynı. Bu düğmeye basanlar aynı merkezler. Milletimiz bunu gördüğü için 1 Ocak'ta yapacağımız buluşma daha anlamlı hale geldi.





Türkiye'de Gazze için hassasiyeti olanların şehitlerimiz için hassasiyeti olmadığını kimse söyleyemez. Bilakis onların şehitlerimiz diye bir derdi yok. Onların böyle bir derdi olmadığı için soytarılığa soyunuyorlar. Toplumda çöp mesabesinde görülmesi gereken en aşağılık insanlar.





(CHP'nin teröre tepki bildirisine imza atmaması)





Bir milletin her zaman asgari müşterekleri olur. Filistin de bizim asgari müştereğimiz terör de bizim asgari müştereğimiz.





Terör örgütünün adı geçince imza atmamak neyin nesi? Bunun sorgulanması gerekiyor. Milletçe bunu sorgulayalım.





Asgari müştereklerimizde artık fire vermememiz lazım. Daha güçlü bir ülke olmamız da buna bağlı.





"Boykotun devamlı olmasına ihtiyacımız var"





(İsrail ürünlerine boykot)





Mesela boykot bu birlikteliğin dünyaya vereceği görüntü, bunların artık uluslararası düzeyde anlamı olduğunu düşünürsek sanırım hala yapabileceğimiz şeyler var. Bunların devamlı olmasına ihtiyacımız var. Belli lokasyonlarda belli zaman dilimlerinde haftalık aylık olarak yapılmasına ihtiyacımız var.





Ateşkes olsa bile İsrail bu zulümden vazgeçmeyecek bunu ispat etmiş. Şu anda söylemleriyle de geri çekileceğine dair hiç bir şey söylemiyor. Gazze'yi boşaltmaktan bahsediyorlar. İsrail'in elinde olsa hiç bir Yahudi olmayanı işgal ettikleri topraklarda barındırmak istemiyor. Bu çok net bir şey. Bugün en büyük kıyımına baladı.





Zaten zaman zaman bunu yapıyordu. Onun için buna İsrail'in Naziliği yakıştırmasını yapıyorum. Netanyahu ile birlikte destekçileri de yargılanmalı.













İsrail bu gücü sermaye sahiplerinden elde ediyor. Bugün mesela Harvard rektörü üzerinde kurulan baskıda bağış yapan büyük fonları yönetici olan Yahudileri görüyoruz. Mesela çıkıyor bir fon yönetici Yahudi diyor ki "eylemlere katılan Harvard öğrencilerin isimlerini görelim ki yatırım yaptığımız şirketlerde kimlerin işe alınmayacağını bilelim" . Boykotu görüyor musunuz. O zaman onun yatırım yaptığı markada boykotun hedefi olması lazım.





"Yerli alternatifi olmayan hiç bir ürün yok"





Boykot sabır isteyen bir şey uzun vadeli bir şey. Bizim Türkiye'de şöyle avantajımız var. Günlük ürünlerde yerli alternatifi olmayan hiç bir ürün yok. Açıkça İsrail'i destekleyen markalardan uzak durmamız gerekiyor. Kudüs onların zincirleri altında olduğu müddetçe bu boykot devam etmeli.







