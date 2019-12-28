Gündem Bilecikte otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı 6 yaralı
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Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik'te yolcu otobüsüyle, hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise firmaya ait başka otobüslerle Bozüyük otobüs terminaline götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise firmaya ait başka otobüslerle Bozüyük otobüs terminaline götürüldü.
Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise firmaya ait başka otobüslerle Bozüyük otobüs terminaline götürüldü.

Bilecik'teki kaza, saat 02.30 sıralarında Bilecik-Bozüyük karayolunda meydana geldi. İstanbul-Antalya seferini yapan Veysel Y. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 32 ER 144 plakalı yolcu otobüsü Şelale rampaları mevkiinde aynı yöne giden Ersin Y. kontrolündeki 49 DC 697 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada, otobüs muavini Veysel Y.'ın yanı sıra otobüste bulunan yolculardan Kadriye D., Fatma Ç., Nazlı E., Leyla B. ve Feyza D. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Leyla B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek yönde kontrollü olarak sağlandı.

Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise firmaya ait başka otobüslerle Bozüyük otobüs terminaline götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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