Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı Bilecik'te yolcu otobüsüyle, hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise firmaya ait başka otobüslerle Bozüyük otobüs terminaline götürüldü.

Haber Merkezi 28 Aralık 2019, 08:20 Son Güncelleme: 28 Aralık 2019, 08:38 DHA