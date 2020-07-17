Bilfen Okullarından LGS 2020'DE '8 Türkiye birincisi'

Bilfen Ortaokullarının LGS’den başarıyla çıkan şampiyonları belli oldu. İstanbul ve İzmir Kampüslerinde eğitim gören 8 öğrenci, LGS’de Türkiye birinciliği elde etti. LGS 2020 birincileri için Bilfen Çamlıca Ortaokulunda düzenlenen törende, öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Bilfen’de Başarı Tesadüf Değil!

Bilfen Okullarının İstanbul ve İzmir Kampüslerinde eğitim gören öğrencilerden 8’i, 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonluğuna adlarını yazdırdı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bilfen Ortaokullarından mezun öğrencilerin Türkiye’nin en seçkin liselerine yerleşeceklerinden şüphe etmediğini söyleyen Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen KAYATÜRK, “Bilfen Okulları, dünya genelinde yaşanan gelişmeler ve Millî Eğitim Bakanlığının COVID-19’a karşı almış olduğu önlemler kapsamında, eğitim ve öğretim sürecini online olarak başarıyla tamamladı. Bu süreçte de Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde uzaktan eğitim programına tam zamanlı olarak başlayan Bilfen Okulları; yıllardır teknolojiye ve uzaktan eğitime yaptığı yatırımlarının bir sonucu olan uzaktan eğitim platformu ve online eğitimlerle 20 bin 500 üzerinde öğrencisinin katılımıyla uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürüttü. Bu zorlu şartlarda dahi Bilfen’de başarı geleneği değişmedi. Güçlü eğitim kadromuz ve öğrencilerimizin azmi ile LGS 2020’yi geride bıraktık. Açıklanan sonuçlar ile öğrencilerimiz, bizleri bir kez daha gururlandırdı.” dedi.

Şimdi sıra tercih döneminde

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, doğru, yanlış ve boş sayıları ile Merkezi Sınav Puanlarını (MSP) ve bu puanlara karşılık gelen Genel Yüzdelik Dilimlerini öğrendiler. MEB Tercih ve Yerleştirme kılavuzunu da açıkladı. Kılavuza göre, özel okulların kayıt-kabul takvimi, merkezi yerleştirmeye dâhil okulların kontenjan tabloları ve uygulama takvimi, adrese dayalı sınavsız geçişe dayalı yerel yerleştirmenin uygulama takvimi ile nakil dönemlerinin uygulama takvimi ve detayları öğrenilmiş olacak. Bu yıl geçen yıla göre %43 oranında daha fazla öğrencinin girdiği LGS’de tercih döneminde daha dikkatli seçimler yapmak gerektirdiğini belirten Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen KAYATÜRK;

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“Öğrenci sayılarındaki artış ve Fen Bilimleri testi hariç diğer tüm testlerdeki ortalamaların düşmüş olması da dikkate alınarak tercihlerde merkezi sınav puanı değil yüzdelik dilimler dikkate alınmalıdır. Ancak yüzdelik dilime giren öğrenci sayısının geçen yıla göre %43 oranında arttığı göz önüne alınarak (geçen sene yüzde birlik dilime 10296 öğrenci girerken bu sene 14.721 öğrenci giriyor. Arada 4.425 fazla öğrenci var. Yani bu sene yüzde birlik dilimde yer alan öğrenci, geçen seneye göre yüzde 1.4 lük dilimde yer alır ve tercihlerini de bu doğrultu da yapmalıdır. Bu yıl, tercih döneminde yüzdelik dilim ve sıralamayı dikkatli yorumlamak için ailelerin süreci, okullarında rehber öğretmenlerinden destek alarak yürütmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Diyabet Başarıya Engel Değil

8 yaşından buyana diyabet tedavisi gören ve 2020 LGS sınavından tam not alan Bilfen Okulları LGS birincilerinden Ömer Arda AYDIN; “Küçüklüğümden bu yana diyabet hastasıyım, ama bu hastalık benim için engelleyici bir unsur olmadı. Okulum bu anlamda bana çok destek oldu. Buradan diyabetli olan yaşıtlarıma diyabetin hiçbir şeye engel olamayacağını söylemek isterim. Hatta diyabet hastalığını fırsata bile çevirebilirler” dedi.

LGS 2020’de birincilik elde eden 8 Bilfenli öğrencinin isimleri şöyle:

Ömer Arda AYDIN / Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu

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Altuğ GÜNDOĞAN / Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu

Mahir ERBULAN / Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu

Mehmet Hasan KAYA / Özel Bilfen Ataşehir Ortaokulu

Batu YALÇIN / Özel Bilfen Ataşehir Ortaokulu

Doruk YALÇIN / Özel Bilfen Halkalı Ortaokulu

Görkem KULAKSIZ / Özel Bilfen Esenşehir Ortaokulu

Demirhan ÇELİK / Özel Bilfen İzmir Ortaokulu