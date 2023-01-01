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Bilim Güngören Kapılarını Açtı
Açılışa Bakan Mustafa Varank’ın yanı sıra Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, muhtarlar, siyasiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Bilim Güngören’in 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanı ile birçok hizmete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bakan Varank, “Deneyap Teknoloji Atölyesi, Planetaryum ve Uzay Salonu, profesyonel ses kayıt stüdyosu ve farklı grafik tasarım imkanları bu hizmetlerden sadece birkaçı. Buradaki atölyelerde gençlerimiz; matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik, kodlama ve tasarım eğitimleri alacak. Ayrıca takım çalışması, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazanacak. Bu merkez, en büyük değerimiz olan evlatlarımıza ve çocuklarımıza çok büyük katkılar sağlayacak işlere imza atacak. Böyle bir vizyoner projeye katkı sağlamaktan çok mutlu ve gururluyuz. Buradan yetişecek evlatlarımız inşallah ülkemizin en başarılı elemanları olacak” dedi.
Açılışta konuşan Güngören Belediye Başkanı Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de Bilim Güngören merkezinde bir yıl içerisinde ilçedeki bütün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kullanacağı programları hazırladıklarını, bu öğrencilerin gelip atölyelere katılacağını, Deneyap programına katılıp sınavla 2 yıl burada eğitim alabileceğini anlattı.
Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı Planetaryum ve Uzay Gözlem Salonu öğrencilerin ufkunu yarınlara taşıyacak. Hafta sonu ise vatandaşa da hizmet verecek olan Bilim Güngören, ‘Yarının Dünyası’na bugünden pencere açıyor.
Bilim Güngören, Deneyap atölyeleriyle keşfedilmeyi bekleyen yeteneklerin keşfedilmesine aracılık edecek. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim alan gençler, geleceğin teknoloji yıldızları arasında yer alabilecek. Yetenekli olan veya yeteneğinin farkında olmayan gençlerin keşfedilmesine imkan sağlayacak olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri arasında, matematik, teknoloji, havacılık ve uzay, tasarım ve doğa bilimleri ve astronomi bulunuyor.