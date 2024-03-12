Bilim ve teknoloji tutkunları bu yıl da BARÜ’de bir araya gelecek

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde 2017’den bu yana bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren Ar-Ge Proje Pazarı kapılarını yedinci kez açmaya hazırlanıyor. 2023 yılında 32 farklı ilden 30 üniversite, 28 lise ve 7 kuruluş ve Ar-Ge Merkezinden yarışmacıların katılımıyla düzenlenen festivalde ilkokul-ortaokul, lise ve ana kategoriyle bu yıl da rekor bir başvuru bekleniyor. BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanını da kapsayan 19 ana temada projelerin sergilendiği ve 10 binden fazla kişinin ziyaret ettiği festivalde 2024 yılında bu sayının 20 bini aşması hedefleniyor.

Dev festivalin bu yılki sloganı: Türkiye Yüzyılı’na Değer

Milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan 30’dan fazla kurum ve kuruluşun destekleriyle düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı festivalinin bu yılki sloganı “Türkiye Yüzyıla’na Değer” olarak belirlendi. 7. Ar-Ge Proje Pazarı Düzenleme Kurulu tarafından yapılan toplantıda ayrıca 100’üncü yılına ulaştığımız Cumhuriyetimizi 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacak gençlere olan güven ifade edildi. Teknoloji geliştiren, bilimle kalkınan bir Türkiye hedefinde gerçekleştirilecek organizasyonda çeşitli kategorilerde destek verileceği de bildirildi.

Başvurular çevrim içi, yarışmalar yüz yüze yapılacak