Billboardlar CHP’yi panikletti

Özdemir, toplantıda kamuoyunda konuşulan ‘SeninHayatındanGidiyor’ billboard çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kampanyanın herhangi bir siyasi polemik amacı taşımadığını vurgulayan Özdemir, “Bu billboardlarda yazanlar son bir yılın değil, İstanbul’un son 7 yılının bilançosudur. Vatandaşımızın hayatından gidenleri başlık başlık paylaştık” diye konuştu. CHP’nin kampanyaya tepki göstermesinin nedeninin de gerçekler olduğunu vurgulayan Özdemir, "Muhatabımız vatandaşlarımızdı. Ancak anlatılanların millet nezdinde karşılık bulduğunu gören CHP, panik halinde en üst düzeyden cevap verme ihtiyacı hissetti" dedi.Kampanyanın ay sonuna kadar süreceği bilgisi veren Özdemir, "Bu tabloyu, belgeleriyle İstanbullulara anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.