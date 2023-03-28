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Gündem

Bin 200 kişiye mezar olan kooperatifin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremde en büyük hasarı alan Hatay’da sorumlular hakkında yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Antakya ve Defne ilçelerindeki ölüm ve yaralanma olaylarıyla ilgili sorumlu müteahhit/ yapı denetim firması sorumlusu/ fenni mesul sıfatıyla kusurları tespit edilenlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Şahin Şen
16:34 . 28/03/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Yerle bir olan 600 Evler Sitesi havadan görüntülendi.

Yerle bir olan 600 Evler Sitesi havadan görüntülendi.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bulunan 5’er katlı 58 bloklu kooperatifin yapı müteahhidi
Hayrettin Ersoy
bugün İzmir’de yakalandı. Yıkılan 58 bloğun bin 200 kişiye mezar olduğu
“600 Evler Konut Yapı Kooperatifinin”
yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

393 sorumlu hakkında işlem yapıldı

Öte yandan Hatay’da devam eden deprem soruşturmalarında tespiti yapılan 393 şüpheliden; 81’i adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken 35 şüphelinin ölüm kaydı bulunduğu tespit edidi. 19 şüpheli savcılık ifadesi akabinde serbest bırakılırken 91 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

39 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak gözaltı kararı verilirken 68 şüpheli hakkında araştırma yapılarak yıkılan binada ölüm olduğu kesin olarak tespit edildikten sonra gözaltı talebinde bulunulması için kolluk kuvvetlerine talimat verildi. 49 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli sağlık durumu, 2 şüpheli de delil durumu gerekçesiyle tutuklu iken tahliye edildi.




#hatay
#antakya
#deprem
#Hayrettin Ersoy
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