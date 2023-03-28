Bin 200 kişiye mezar olan kooperatifin müteahhidi tutuklandı

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393 sorumlu hakkında işlem yapıldı
Öte yandan Hatay’da devam eden deprem soruşturmalarında tespiti yapılan 393 şüpheliden; 81’i adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken 35 şüphelinin ölüm kaydı bulunduğu tespit edidi. 19 şüpheli savcılık ifadesi akabinde serbest bırakılırken 91 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
39 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak gözaltı kararı verilirken 68 şüpheli hakkında araştırma yapılarak yıkılan binada ölüm olduğu kesin olarak tespit edildikten sonra gözaltı talebinde bulunulması için kolluk kuvvetlerine talimat verildi. 49 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli sağlık durumu, 2 şüpheli de delil durumu gerekçesiyle tutuklu iken tahliye edildi.