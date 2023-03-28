Bin 200 kişiye mezar olan kooperatifin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi Hikmet Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkartılan yakalama kararı kapsamında Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından KKTC’den iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlanarak Türkiye’ye iade edilmesi talep edildi.