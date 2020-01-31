Gündem Binali Yıldırım İlkokulu açılıyor
EĞİTİM

Binali Yıldırım İlkokulu açılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve TBMM’nin 28. Başkanı Binali Yıldırım adına çocukları tarafından yaptırılan okul Tuzla’da açılıyor. Resmi açılışı 3 Şubat tarihinde yapılacak olan Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu, toplam 28 derslikten oluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu iç görünümü
Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu iç görünümü

Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu; Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından babalarının adına yaptırıldı. Toplam 10 bin 500 metrekare alana kurulan okulda 4 derslik anaokulu öğrencilerine, 24 derslik de ilkokul öğrencilerine hizmet verecek. Okulda çocukları geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlanmaları için gerekli alt yapı sağlanırken; başta müzik olmak üzere sanat ve spor faaliyetleri ile de sosyalleşmelerine imkan tanınıyor.

Binali Yıldırım

TEKNOLOJİ ODAKLI EĞİTİM

  • Geleceğin nesillerinin yetiştirileceği okulda, çocuklar için hem kapalı spor salonu hem de ayrı olarak beden eğitimi salonu bulunurken; teknolojik alt yapısı ve atölyeleri öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak. Okulda, robotik, teknoloji ve bilim - sanat atölyeleri dikkat çekerken bu atölyelerde diz üstü bilgisayarlar, 3D yazıcı ve farklı eğitim setleri bulunuyor.

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