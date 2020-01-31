Binali Yıldırım İlkokulu açılıyor

Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu; Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından babalarının adına yaptırıldı. Toplam 10 bin 500 metrekare alana kurulan okulda 4 derslik anaokulu öğrencilerine, 24 derslik de ilkokul öğrencilerine hizmet verecek. Okulda çocukları geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlanmaları için gerekli alt yapı sağlanırken; başta müzik olmak üzere sanat ve spor faaliyetleri ile de sosyalleşmelerine imkan tanınıyor.
TEKNOLOJİ ODAKLI EĞİTİM
- Geleceğin nesillerinin yetiştirileceği okulda, çocuklar için hem kapalı spor salonu hem de ayrı olarak beden eğitimi salonu bulunurken; teknolojik alt yapısı ve atölyeleri öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak. Okulda, robotik, teknoloji ve bilim - sanat atölyeleri dikkat çekerken bu atölyelerde diz üstü bilgisayarlar, 3D yazıcı ve farklı eğitim setleri bulunuyor.