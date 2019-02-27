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POLİTİKA

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım: Sokağın anketi daha sağlıklı

Binali Yıldırım: Sokağın anketi daha sağlıklı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, anketlerin sokakta olduğunu, sokağın anketinin bütün anketlerden daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

Çekmeköy'de seçim çalışmalarını yürüten AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, insanların gösterdiği ilginin yüksek olduğunu belirterek, daha fazla sevgi kazanmak için daha fazla çalışmak gerektiğini söyledi.

  • Bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anketlere inanmıyorum, tutarsızlık var' diyor. Siz anketlere bakıyor musunuz? şeklindeki sorusunu Yıldırım, "Yok. Anketler sokakta. Sokağın anketi, bütün anketlerden daha sağlıklıdır" diye cevapladı.
  • Gazetecinin sokak anketlerinin nasıl olduğunu sorması üzerine Yıldırım, "Ben sizin gözleminizi soruyorum. Nasıl gördünüz? Bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz" dedi.

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