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POLİTİKA

​Binali Yıldırım'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Binali Yıldırım'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

23 Haziran'da yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri kapsamında ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Fatih'te İsmailağa Cemaati'ni de ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Binali Yıldırım
​Binali Yıldırım

Yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde ziyaretlerine ara vermeden devam eden Binali Yıldırım, önceki akşam programına Fatih'te devam etti.

TERAVİH NAMAZINI BİRLİKTE KILDILAR

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eski bakanlardan Mehdi Eker, İsmailağa camiisini ziyaret etti.

Binali Yıldırım.

Binali Yıldırım dün akşam iftardan sonra Fatih'te İsmailağa camisini ziyaret etti. Eski bakanlardan Mehdi Eker, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı'nın da eşlik ettiği ziyarettte; Yıldırım teravih namazının ardından camiden ayrıldı.

Binali Yıldırım, İsmailağa camisinde.

Binali Yıldırım İsmailağa cemaatini ziyaret etti
OYNAT 00:29
Binali Yıldırım İsmailağa cemaatini ziyaret etti
Yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde ziyaretlerine ara vermeden devam eden Binali Yıldırım, önceki akşam programına Fatih'te devam etti. İsmailağa camiisini ziyaret eden Yıldırım'a eski bakanlardan Mehdi Eker, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da eşlik etti. Yıldırım teravih namazının ardından camiden ayrıldı.


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