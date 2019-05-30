​Binali Yıldırım'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Binali Yıldırım İsmailağa cemaatini ziyaret etti

Yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde ziyaretlerine ara vermeden devam eden Binali Yıldırım, önceki akşam programına Fatih'te devam etti. İsmailağa camiisini ziyaret eden Yıldırım'a eski bakanlardan Mehdi Eker, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da eşlik etti. Yıldırım teravih namazının ardından camiden ayrıldı.

