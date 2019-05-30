​Binali Yıldırım'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde ziyaretlerine ara vermeden devam eden Binali Yıldırım, önceki akşam programına Fatih'te devam etti.
TERAVİH NAMAZINI BİRLİKTE KILDILAR
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eski bakanlardan Mehdi Eker, İsmailağa camiisini ziyaret etti.
Binali Yıldırım dün akşam iftardan sonra Fatih'te İsmailağa camisini ziyaret etti. Eski bakanlardan Mehdi Eker, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı'nın da eşlik ettiği ziyarettte; Yıldırım teravih namazının ardından camiden ayrıldı.