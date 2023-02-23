Binanın bodrumuna kaçak kat yapmıştı: '100 bin lira zararım var' savunmasıyla serbest

Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketini yaşandı. Depremlerden etkilenen 11 ilde 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yönetmeliğe uygun yapılmayan binalar ise yerle bir oldu. Hal böyleyken büyük bir deprem beklenen İstanbul'da yaşanan kaçak kat olayı herkesi şaşırttı.

Gizlice kazdı

Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katında gizlice kazı çalışması yapıldı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı. Şahıs, buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçtı.

1.5 metre aşağıya indi

Şahsın zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği yeri Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü doldurmak için çalışma yaptı. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı.

24 suç kaydı çıktı

Yapılan incelemeler sonucunda şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan 56 yaşındaki Bayram K. olduğu tespit edildi. Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, şahsın Ortabayır’da bir iş yerinde olduğunun belirledi. Hemen harekete geçen polis, şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsa ifadesinin alınmasının ardından “imar kirliliğine neden olma” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapıldı.







