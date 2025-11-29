Yeni Şafak
Bingöl’de suçlulara geçit yok: 35 şüpheli yakalandı

00:3729/11/2025, Cumartesi
IHA
Bingöl polisi, kent genelinde suç operasyonlarını sıklaştırdı. (Foto: Arşiv)
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü denetimlerde 21–28 Kasım arasında toplam 35 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak ürünler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bingöl’de polis ekipleri tarafından süren çalışmalar çerçevesinde suçlulara göz açtırılmıyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 21-28 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranan 18 şüpheli yakalandı. Ayrıca TEM, KOM, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda 17 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Çalışmalarda 8,07 gram kubar esra, 1,55 gram metamfetamin, kaçak sigara ve tütün, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet sahte plakalı aracın ele geçirildiği aktarıldı.



#Bingöl
#Polis
#Huzur
