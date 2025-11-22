Bingöl’de saman yüklü kamyon devrildi

Bingöl’de saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AFN 110 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yolun bir bölümü kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kamyondaki saman balyaları yola savrulurken, bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.