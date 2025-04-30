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Binlerce kişi bekliyordu: Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Binlerce kişi bekliyordu: Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:0930/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı

2025 yılı engelli öğretmen atamaları için beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bin 381 engelli öğretmenin atanacağını duyurmuştu. EKPSS puanına göre gerçekleştirilen atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen resmi törenle hayata geçirildi.

Engelli öğretmen ataması açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek bin 381 engelli öğretmen atamasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Çarşamba günü, 1381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize yön verecek kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Tekin, bu atamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitime verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, paylaşımında duyulan memnuniyeti de dile getirdi. Yeni görevlendirilecek öğretmenlerin, Türkiye'nin eğitim yolculuğuna katkı sunacağına inandığını belirtti.


Bin 381 engelli öğretmenin ataması, 2025 yılı içerisinde gerçekleşen en önemli öğretmen istihdam adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Atama sonuçları için tıklayın!

Atama sonuçları, MEB’in resmi sitesi olan
adresinde yayımlanacak. Adaylar, sonuçları sorgulamak için e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek.

Atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Sorgulama ekranına erişim için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz

“Engelli Öğretmen Atama Sonuçları” bölümüne tıklayın.

e-Devlet giriş ekranından TC kimlik numaranız ve şifrenizle oturum açın.

Atama sonucunuzu görüntüleyin.


#Öğretmen ataması 2025
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