|
Gündem

Binlerce kişinin ölümüne sebep olmuşlardı: Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen deprem sonrası savcılık soruşturma başlattı. Yıkılan bin 800 yapıda hayatını kaybeden vatandaşlar için açılan soruşturmalar çerçevesinde 49 kişi tutuklandı.

13:32 . 5/07/2023 Çarşamba
IHA
Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı

Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı

6 Şubat depreminde yıkılan bin 800 yapıda hayatını kaybeden vatandaşlar için açılan soruşturmalar çerçevesinde 49 kişinin tutuklandığı öğrenildi. 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, yıkılan bin 800 binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar için incelemeler titizlikle yürütüldü.
Cumhuriyet savcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde 153 şüpheliden 49’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 53 şahıs adli kontrol şartıyla serbest, 51 şahsın ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu şahıslar arasında müteahhit, fenni mesul, yapı denetim şirketi yetkilileri ve şantiye şefleri gibi kişilerin olduğu belirtildi.


#deprem
#Adıyaman
#müteahhit
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor Portekizli Nanu ile anlaştı