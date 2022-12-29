Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi: Tekirdağ'da 910 litre 'sahte içki' ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı ilçesinde sahte içki imal edilip yılbaşında piyasaya sürüleceğini belirledi.

Polis, ilçenin Fatih Mahallesi Öğretmenevler Sokak üzerinde belirlediği ev ve deposunda arama yaptı. Aramalarda; 660 litre sahte şarap, 250 litre rakı, alkol kitleri ve alkol yapımında kullanılan düzenekleri ele geçirdi, Ş.K. ve C.K., adlı kardeşler gözaltına alındı.

DHA

Sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltındaki Ş.K. ile C.K., hakkındaki soruşturma sürüyor.

DHA

GÜNDEM Yılbaşına sayılı günler kala dev operasyon: Binlerce litre sahte içki ele geçirildi