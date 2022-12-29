Gündem Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi Tekirdağda 910 litre sahte içki ele geçirildi
TEKİRDAĞ

Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi: Tekirdağ'da 910 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 910 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi: Tekirdağda 910 litre sahte içki ele geçirildi
Sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemelere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı ilçesinde sahte içki imal edilip yılbaşında piyasaya sürüleceğini belirledi.

Polis, ilçenin Fatih Mahallesi Öğretmenevler Sokak üzerinde belirlediği ev ve deposunda arama yaptı. Aramalarda; 660 litre sahte şarap, 250 litre rakı, alkol kitleri ve alkol yapımında kullanılan düzenekleri ele geçirdi, Ş.K. ve C.K., adlı kardeşler gözaltına alındı.

DHA

Sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltındaki Ş.K. ile C.K., hakkındaki soruşturma sürüyor.

DHA

Yılbaşına sayılı günler kala dev operasyon: Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM
Yılbaşına sayılı günler kala dev operasyon: Binlerce litre sahte içki ele geçirildi

Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu: 18 bin şişe sahte alkolü piyasaya süreceklerdi
GÜNDEM
Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu: 18 bin şişe sahte alkolü piyasaya süreceklerdi
Vodafone Parkta kritik 3 puan

Vodafone Park'ta
kritik '3' puan

​Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u tek golle mağlup etti.
Dünya futbolu yasta: Pele hayatını kaybetti

Dünya futbolu yasta:
Pele hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Pele, 82 yaşında kansere yenik düştü.
Nazif Aydan Halk TVde tepki çeken sözler: Noeli kutlamak Müslümanlar için farzdır

Bakan Bilgin merak edilenleri tek tek açıkladı.

Golü neden <br>iptal etti?

Golü neden
iptal etti?

Maçın hakeminden bilgilendirme geldi.

​İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı
Aslan <br>zirveye tutundu

Aslan
zirveye tutundu

​G.Saray, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

​Destek ödemesi alabilmek için elinizi çabuk tutun.

​Önce kaçırmaya çalıştı ardından boynundan vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.