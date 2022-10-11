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DENİZLİ

Bir ay önce evlenen gencin acı sonu

Denizli Çivril'de 1 ay önce evlenen genç, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı yerde kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Bir ay önce evlenen gencin acı sonu
Resul Gümüştekin

Olay, Çivril ilçesine bağlı Tokça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tam 1 ay önce Y.A. ile birlikte görkemli düğünle dünya evine giren Resul Gümüştekin (23), iznini tamamlamasıyla birlikte güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftliğe gitti. Sütlaç pompasında görevli güvenlik personeli Resul Gümüştekin, çalıştığı alanda pompadan meydana gelen elektrik akımına kapıldı. İçeri girdiğinde Gümüştekin’i yerde gören arkadaşları ilk müdahaleyi yaparak ihbarda bulundu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Gümüştekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Gümüştekin’den geriye 1 ay önce düğünde kayda alınmış görüntüler kaldı.

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