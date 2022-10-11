Bir ay önce evlenen gencin acı sonu

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Terörle mücadele zayıflamasın diye 'Cumhur İttifakı' dedim

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Bir video yayımlayan Çelebi, neden Cumhur İttifakı'nı tercih ettiğini açıkladı. Çelebi, “Hangi ittifak, 'Türk Milleti' ifadesini kullanıyor. Altılı masada kullanan yok. HDP'nin olduğu denklem PKK'yla mücadele edebilir mi? Terörle mücadele zayıflamasın diye Cumhur İttifakı dedim. S-400'ler zorunluluk dediğim için Cumhur İttifakı dedim. İl başkanlıklarını bile PKK'nın şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denkleme hayır dediğim için Cumhur İttifakı'nı tercih ettim” dedi.