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ANKARA

Bir çocuğa dokunup bir aileyi kurtardılar

Ankara’da bir markette hırsızlık yapan ilkokul çağındaki çocuk, ‘Sosyal ve Ekonomik Destek Projesi’ ile hayata kazandırıldı. Rehberlik çalışmalarının yanı sıra spora ve tiyatroya yönlendirilen çocuğun evi düzenlendi, ailesine de yardım edildi. Sosyal Çalışmacı Ebru Küçükdüveyki, “Aile altı ay içerisinde kendine geldi.” dedi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Bir çocuğa dokunup bir aileyi kurtardılar
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dezavantajlı ailelerde büyüyen ve suça sürüklenen çocukları topluma kazandırmayı amaçlayan Sosyal ve Ekonomik Destek Projesi (SED) bir hayata daha dokundu. Ankara’da yaşayan ilkokul öğrencisi S.K., suç bataklığına saplanmadan kurtarıldı. Bir akaryakıt istasyonunun market kısmında hırsızlık yaptığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan S.K., Altındağ Sosyal Hizmet Merkezi’ne yönlendirildi. İncelemeler sonucunda S.K.’nin annesi, babası ve abisinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Dedesi ve babaannesiyle yaşayan S.K. için evin fiziki özellikleri düzenlendi ve nakdi yardım yapıldı. S.K.’nin okulu ile koordineli çalışma yürütüldü. Bu süreçte spora, tiyatroya yönlendirilen S.K., üç yıllık danışma hizmeti sonrası hayata kazandırıldı.

BABAYI DA DESTEKLEDİK

  • S.K. ile ilgilenen Sosyal Çalışmacı Ebru Küçükdüveyki, “S.K.’nin babaanne ve dede ile olan ilişkilerini sevgi ve güven içerisinde inşa edebilmek için aile, eğitim hayatı için okul ve hafif derecede zihinsel engeli bulunduğu için sağlık sistemini ele alarak uygulama planı oluşturduk. Önce aile ile görüştük. Sonra okula gittim. Spor antrenmanları konusunda teşvik ettim. Devlet Tiyatrosu’ndaki oyunları takip etmesini sağladım. Kötü alışkanlıklara yönelmemesi için farkındalık oluşturmaya çalıştım. Cezaevinde olan anne ve babayla ilgili düzenli görüşler ayarladım. S.K.’nin babası, danışmanlığımın birinci yılında tahliye edildi. Babayı çocuk üzerinden destekledik. Aile altı ay içerisinde kendine geldi.” dedi.

145 BİN ÇOCUĞA DESTEK

SED projesiyle çocuklara eğitim ve barınma gibi fiziksel ihtiyaçlarının yanında ruhsal sağlık gibi destekler sağlanıyor. Ayrıca suça bulaşmış, istismar edilmiş çocukların hayatlarına dokunuluyor. 145 bin aktif çocuğun bulunduğu SED ile okul öncesi eğitim için ailelere çocuk başına bin 118 TL, ilköğretim için bin 677 TL, orta öğretim için bin 789 TL yardım yapılıyor.

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