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Bir haftada 2 milyon 464 bin 169 araç denetlendi

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 23-30 Mayıs tarihlerinde 2 milyon 464 bin 169 araç denetlendi, toplam 415 bin 795 sürücüye işlem yapıldı.

09:01 - 2/06/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Emniyet ve jandarma ekiplerince 23-30 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili veriler açıklandı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 23-30 Mayıs tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 araç denetlendi.

Hız ihlalinde bulunan 112 bin 26, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 309, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 382, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 964, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 940 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 415 bin 795 sürücüye işlem yapıldı.




#Emniyet
#Trafik
#Denetim
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