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ARDAHAN

Bir il susuz kaldı sebebi belli oldu: Bu yapılan vatan hainliğidir

Ardahan Belediyesi, belediyeye ait olan ve şehre su sağlayan ana şebeke borusunun tahrip edilmesine ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı Faruk Demir "Bu yapılan vatan hainliğidir, Ardahan ve Ardahanlıya ihanettir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bir il susuz kaldı sebebi belli oldu: Bu yapılan vatan hainliğidir
Pazar günü susuz kalan Ardahan'da su boru hattı parçalandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin ana şebeke suyunu besleyen kaynaktaki ana borunun 5 gün önce henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildiğini belirterek, olayın büyümeden fark edildiğini ve sorunun teknik olarak çözüldüğünü söyledi.

Ancak söz konusu sabotaj girişimini yapan kişi veya kişilerin ortaya çıkması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Şehrimizin şah damarı dediğimiz boru hattına, yani Çataldere köyü mevkisindeki ana kaynaktaki boruya sabotaj girişiminde bulunulmuştur. 5 gün önce buradaki ana hatta yer alan boru üstündeki beton kapakların kilidi kırılmış ve 300'lük PVC boru parçalanmış. Bu şebeke hattı, kentimizin tüm hatlarını besleyen ana hattır. İlk kez böyle bir saldırı ile karşı karşıya kaldık."

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir açıklama yaptı.
AA
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir açıklama yaptı.
  • "Bu yapılan vatan hainliğidir, Ardahan ve Ardahanlıya ihanettir." diyen Demir, "Bu olaya kim karışmış ise bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum. Bu terör olayıdır. Bu şehir hepimizin. Dolayısıyla bu olay hayati bir olaydır. Bugün bu girişimde bulunan yarın başka bir girişimde bulunur. Bu nedenle en kısa sürede ortaya çıkılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, olayın siyasi bir amaç içermediğini de sözlerine ekledi.

Ardahan'da şehrin şebeke su borusuna levyeli saldırı
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Ardahan'da şehrin şebeke su borusuna levyeli saldırı
Ardahan'da, 19 Eylül'deki su kesintisinin nedeniyle ilgili belediye ekipleri, araştırma başlattı. Yapılan incelemede, Çataldere köyü sınırlarında, şehre içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının parçalandığı tespit edildi. Boru hattına sabotaj düzenlendiğini belirleyen ekipler, arızayı gidererek, kent merkezine ertesi gün yeniden su verilmesini sağladı. Kenti susuz bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik güçleri soruşturma başlattı.


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