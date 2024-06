Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkemizde ortalama günlük 50 yangın çıktığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hatay- Çanakkale hattındaki 13 milyon hektarlık alanı 7 İHA ile 1 dakikada izlediklerini söyledi. İHA’ların an be an yangın taraması yaptığı anların görüntüleri paylaşıldı. İlk yangın 85 km, ikinci yangın 42 km uzaklıktan tespit edildi.