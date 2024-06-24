13 milyon hektar 7 İHA ile 1 dakikada izleniyor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay ve Çanakkale hattında 7 İHA, 7 gün 24 saat ormanlık alanları tararken, çıkan en ufak yangına yer ekipleri müdahale ediyor. Yaşanan süreçle ilgili Yeni Şafak'a konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, günlük ortalama 50 yangının çıktığını söyledi. “Yangının mevsimi olmaz, yangının şartları olur” mottosuyla hareket ettiklerini söyleyen Karacabey şöyle konuştu:

ORMANLARDA 4 BİN YENİ SU KAYNAĞI OLUŞTURDUK

“O şartlar oluştuğunda, her mevsim yangın çıkar. Biz ekiplerimize sürekli bunu telkin ediyoruz. Yaz mevsimi ise yangın şartlarının en çok oluştuğu dönem. Bu dönemde tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. 2020’den bu yana yangın çıkmadan önce alınması gereken tedbirlere ağırlık verdik. Genel Müdürlük olarak kendi içimizde aldığımız tedbirlerin yanı sıra, vatandaşların bilinçli hareket etmesi için dikkat çekici, uyarıcı ve bilgilendirici çalışmalar da yapıyoruz. Bu yıl 3 milyona yakın öğrenciye, kamu kurumlarına, askeri personele, sayıları 100-120 bini bulan gönüllülere ve personelimize eğitimler verdik. Ormanlar içinde 4 bini aşkın su kaynağı oluşturduk.”

ARAÇ İÇİNDE İHBAR BEKLİYORLAR

Denizler ve büyük barajlardan uzak noktalarda bulunan orman içlerine müdahale için suyu hızlıca alabilecek birbirine mesafeleri ortalama 5 kilometre olan 300-3000 ton kapasiteli yapay havuzlar oluşturduk. Yine bu noktalara araç gereçleri, ekipmanları hazır ettik. Şu an 1069 noktada konuşlanan arazözlerimiz var. 25 bin personel, 8 bin kara aracı ile birlikte teyakkuz halindeyiz. Birçok bölgede arkadaşlarımız, şu anda araçların içinde ihbar bekliyorlar” diye konuştu.

13 MİLYON HEKTAR 1 DAKİKADA İZLENİYOR

Orman Genel Müdürlüğü olarak 10 İHA satın aldıklarını aktaran Karacabey, “Bu İHA’ların 7 tanesi Hatay-Çanakkale hattında 1’nci ve 2’nci derece hassas dediğimiz 13 milyon hektarlık ormanın tamamını 1 dakika içinde an be an görüntüleniyor. Burada gördüğümüz en ufak dumana ekiplerimiz anında müdahale ediyor” diye açıkladı. Karacabey, “105 helikopter, 26 uçak, 14 İHA’dan oluşan hava gücümüzle, yangınları an be an takip ediyoruz. Yangına müdahale süremiz şimdi 1’nci ve 2’nci derecede hassas alanlarda 11 dakikaya indi” ifadelerini kullandı.

Helikopterle gece müdahale riskli

Karacabey, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çıkıp Mardin’e uzanan anız yangınında bölgeye helikopter ulaşmaması yönündeki eleştirilere de açıklık getirdi. Karacabey, şu bilgileri verdi: “Orman yangınlarına müdahale için bölgede bulunan helikopterin, yangının çıkış saati itibarıyla uçması mümkün değildi. Ertesi gün Siirt’te çıkan kırsal alan yangınına helikopterimiz müdahale etti. Diyarbakır'daki yangına akşam saatinde gidilememesinin tek sebebi yangının çıkış vaktidir. Gece bu faaliyetleri yaparken, birçok hava aracı kırıma uğruyor."







