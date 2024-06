13 milyon hektar 7 İHA ile 1 dakikada izleniyor

Orman Genel Müdürlüğü olarak 10 İHA satın aldıklarını aktaran Karacabey, “Bu İHA’ların 7 tanesi Hatay-Çanakkale hattında 1’nci ve 2’nci derece hassas dediğimiz 13 milyon hektarlık ormanın tamamını 1 dakika içinde an be an görüntüleniyor. Burada gördüğümüz en ufak dumana ekiplerimiz anında müdahale ediyor” diye açıkladı. Karacabey, “105 helikopter, 26 uçak, 14 İHA’dan oluşan hava gücümüzle, yangınları an be an takip ediyoruz. Yangına müdahale süremiz şimdi 1’nci ve 2’nci derecede hassas alanlarda 11 dakikaya indi” ifadelerini kullandı.