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Bir orman yangını daha: Balıkesir Kepsut'ta alevler ormanlık alana sıçradı

19:10 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 19:11 - 23/06/2024 Pazar
DHA

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye gelen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepsut ilçesi Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. 

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İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, dozer ve greyderlerle birlikte toplam 32 iş makinesi ve 85 personel sevk edildi. 

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Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

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#Balıkesir
#Yangın
#Kepsut
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