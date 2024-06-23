Bir orman yangını daha: Balıkesir Kepsut'ta alevler ormanlık alana sıçradı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye gelen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

1 / 7 Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepsut ilçesi Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

2 / 7 İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, dozer ve greyderlerle birlikte toplam 32 iş makinesi ve 85 personel sevk edildi.

3 / 7 Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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