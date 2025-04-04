Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Bir köpek saldırısı daha: Sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Bir köpek saldırısı daha: Sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

16:194/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.
Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.

Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı. 8 yaşındaki Hatice C, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hamidiye Harmanı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki Hatice C, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Hatice C'nin bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpeği uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatice C, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


#aksaray
#çocuk
#sahipsiz köpek
#saldırı
#yaralandı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir OGM işçi alımı kura çekimi asil ve yedek isim listesi açıklandı