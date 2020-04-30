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EĞİTİM

Bir milyon yazılımcı projesine rekor başvuru

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde stratejik rol oynayacak olan yerli yazılımcı istihdamı için hayati önem taşıyan "1 Milyon Yazılımcı" projesine rekor başvuru yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Projeye gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı" dedi.

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Türkiye yazılım alanında tarihi bir adımlar atıyor. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "1 Milyon Yazılımcı" projede 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim bulunacak. Dünyada her daim geleceğin meslekleri arasında yer alan Bilgi Teknolojileri alanında kariyer yapmayı isteyen gençler, geliştirilen program ve eğitimleri alarak yazılımcı olma şansı yakalayacak. Uygulamada online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanından dersler verilecek.

1 milyon yazılımcı projesi: Tarihi istihdam hamlesi
EKONOMİ
1 milyon yazılımcı projesi: Tarihi istihdam hamlesi

Sürprizler devam edecek

https://1milyonistihdam.hmb.go... sayfası üzerinden başvuru yapılabilecek proje hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye 1 milyon yazılımcı yetiştirecek
TEKNOLOJİ
Türkiye 1 milyon yazılımcı yetiştirecek

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