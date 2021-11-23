Gündem Bir rezillik daha Bolu Belediye Meclisinde iğrenç Şahin K muhabbeti
BOLU

Bir rezillik daha: Bolu Belediye Meclisi'nde iğrenç Şahin K. muhabbeti

Skandal açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, bu kez de belediye meclisindeki konuşmasıyla tepki çekti. Özcan'ın "Şahin K.'ya konu nereden geldi?. Pardon performansı konuşuyoruz doğru." demesi tansiyonu yükseltti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir rezillik daha: Bolu Belediye Meclisinde iğrenç Şahin K. muhabbeti
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan

CHP'li Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2'ci oturumu Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi'nde CHP'li Başkan Özcan'ın "Şahin K" kriz çıkardı.

"Performansı konuşuyoruz"

Özcan'ın bütçe görüşmeleri sırasında, "Şahin K'ya konu nereden geldi ya? Pardon performansı konuşuyoruz doğru." sözleri tepki çekti.

Özcan'a tepki gösteren Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, "Sizin nerelerde aktif olduğunuzun kanıtıdır" yanıtını verdi.

Bir rezillik daha: ​Bolu Belediye Meclisi'nde iğrenç Şahin K. muhabbeti
OYNAT 00:58
Bir rezillik daha: ​Bolu Belediye Meclisi'nde iğrenç Şahin K. muhabbeti
Skandal açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, bu kez de belediye meclisindeki konuşmasıyla tepki çekti. Özcan'ın 'Şahin K.'ya konu nereden geldi?. Pardon performansı konuşuyoruz doğru.' demesi tansiyonu yükseltti.

AHLAKSIZLIĞIYLA ÖVÜNMÜŞTÜ

Başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan ifadeleri sonrası disipline sevk edilmişti.

Ahlaksızlığını övünerek anlatan Tanju Özcan savunma yaptı: CHP ile bağım koparsa yola bağımsız devam ederim
GÜNDEM
Ahlaksızlığını övünerek anlatan Tanju Özcan savunma yaptı: CHP ile bağım koparsa yola bağımsız devam ederim

Irkçı uygulama kabul edildi: CHP'li Bolu Belediyesi yabancılar için suyun metreküpünü iki buçuk dolar olarak belirledi
GÜNDEM
Irkçı uygulama kabul edildi: CHP'li Bolu Belediyesi yabancılar için suyun metreküpünü iki buçuk dolar olarak belirledi
Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.