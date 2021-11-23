Bir rezillik daha: ​Bolu Belediye Meclisi'nde iğrenç Şahin K. muhabbeti

CHP'li Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2'ci oturumu Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi.
Belediye Meclisi'nde CHP'li Başkan Özcan'ın "Şahin K" kriz çıkardı.
"Performansı konuşuyoruz"
Özcan'ın bütçe görüşmeleri sırasında, "Şahin K'ya konu nereden geldi ya? Pardon performansı konuşuyoruz doğru." sözleri tepki çekti.
Özcan'a tepki gösteren Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, "Sizin nerelerde aktif olduğunuzun kanıtıdır" yanıtını verdi.
AHLAKSIZLIĞIYLA ÖVÜNMÜŞTÜ
Başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan ifadeleri sonrası disipline sevk edilmişti.