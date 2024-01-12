Bir şey sorabilir miyim diyerek saldırdı

Saldırı anını anlatan Erdem, “Derse başladık o sırada saldırgan Ömer Salgın geldi. Ömer Salgın, odaya girer girmez İmam Galip Usta’ya doğru ‘Hocam bir şey sorabilir miyim?’ dedi ve Galip Usta’nın yanıtını beklemeden cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı” ifadelerini kullandı. Usta’yı korumak için saldırgana arkadan saldırdığını söyleyen Erdem, “Hocanın bıçaklanmasına engel olamadım. Salgın beni de bıçakladı ancak ilk etapta hissetmedim. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldım” dedi. Adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezaevine gönderilen Salgın ile ilgili ele geçirilen telefon ve diğer belgelerin incelemesi sürüyor.

Fatih Camii’nde bıçaklı saldırıya uğraması sonucu hastanede tedavisi devam eden imam Galip Usta, yaşadığı dehşeti anlattı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve pazartesi günü taburcu olabileceğini belirten Usta, kendisine bu saldırıyı yapanı tanımadığını söyledi. Usta şunları kaydetti: “Saldırganı ne tanırım ne bilirim. ‘Hoca bağırdı, etti’ şeklinde söylediklerinin aslı, astarı yok. Bir adam çıktı, ‘Ey Müslümanlar gafletten uyanın’ diye bağırıp bir şeyler daha söyledi. Dönüp baktım bizde meczup eksik olmaz. Namazı kıldırdım, oradaki görevliler onu dışarı çıkarmış. Benim onunla hiçbir bağlantım olmadı. İmam odasında ders yaparken bir anda içeri girdi. Direkt bıçakla üstüme saldırdı. İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal Efendi kardeşime de Allah şifa versin o da yaralandı. Diğer Yusuf Mumcu öğrencimiz vardı. O yaralanmadı ama diğer arkadaşımız ayağı kırıldı. Benimle birlikte 3 kişi yaralandık. Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Öğrencilerim hocalarını korumak için canlarını siper ettiler.”